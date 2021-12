Cypryjski mur

To jedyne takie miasto w Europie. Trwa pandemia i do północnej części Nikozji – i w ogóle do północnej części Cypru, od niemal pół wieku będącej nieuznawanym państwem – można dostać się tylko na podstawie testu, nie wystarczy dowód szczepienia. Większość ciekawskich zadowala się więc panoramą miasta, która rozciąga się z Shacolas Tower. Wieżowiec stoi przy głównym deptaku. Wjeżdżam na jedenaste piętro. Po drugiej stronie faktycznej granicy toczy się zwykłe życie, tylko ulice wydają się bardziej zaniedbane. Na tle góry rozpościera się gigantyczna turecka flaga.

Gdy pytam o Cypr Północny, właściciel kawiarni, która mieści się zaraz przy murze i nosi nazwę Berlin Wall, oburza się: – Nie ma czegoś takiego jak Cypr Północny, to teren okupowany! Oderwali nam kawałek ciała, a ty to nazywasz osobnym państwem?

Do kawiarni przychodzą turyści i miejscowi, aby popatrzeć na drugą...