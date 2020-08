Bukolika i polityka

Długi na kilometr. Wysoki na 45 metrów. Wiadukt San Giorgio od kilku dni służy mieszkańcom Genui. Obiekty inżynierii lądowej, takie jak mosty, wiadukty, kładki i tunele, stwarzają to miasto, bez nich istniałaby tylko grupka dzielnic powciskanych na siłę w ciasne doliny wpadające do morza, oddzielone zboczami trudniejszymi do przebycia niż dawny mur berliński. A ten wiadukt stanowi też początek autostrady biegnącej wzdłuż Morza Tyrreńskiego aż po Riwierę, którą warto się przejechać dla samej urody widoków. ­Podobne uniesienia wizualne zapewnia chyba tylko ­Jadranska magistrala, czyli droga D8 wzdłuż wybrzeża dalmatyńskiego.

Poprzedni wiadukt w tym miejscu runął dwa lata temu. Bez wyraźnego powodu, żaden piorun nie strzelił, ziemia się nie trzęsła, a jednak imponująca konstrukcja po prostu się pokruszyła, jakby to były płaty tynku, a nie betonowe kloce metrowej grubości. Była to...