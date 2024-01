Awantura o Depardieu: dlaczego prezydent Francji i śmietanka francuskiej kultury bronią aktora oskarżonego o przemoc seksualną?

Przez lata Francuzi wybaczali mu wszelkie wybryki: Depardieu, wybitny aktor, był dla nich symbolem świetności rodzimego kina. Tak jakby zrósł się ze swoimi wielkimi rolami: Dantona, Cyrana de Bergerac, Obeliksa i tyluż innych.

Inaczej za granicami Francji: tam już od wielu lat jego reputację nadszarpnęło bratanie się z dyktatorami, w tym z przywódcą Kuby Fidelem Castro, Alaksandrem Łukaszenką i przede wszystkim prezydentem Rosji. W 2013 r. w blasku reflektorów aktor przyjął paszport rosyjski z rąk Putina, jak powiedział: swego przyjaciela. Przyjaźń ta przetrwała długo, aż do rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. Dopiero wtedy Depardieu potępił, jak powiedział, „szalone ekscesy” Putina.

GÉRARD, PO PROSTU | W tym samym czasie 75-letniego dziś gwiazdora dopadły – prócz potęgującego się alkoholizmu – skandale ujawniane na fali ruchu #MeToo. Warto przy tym podkreślić, że wcześniej Depardieu nie krył się z niewłaściwymi – określając to oględnie – zachowaniami. Według portalu śledczego Mediapart aktor od wielu lat „obłapiał” otaczające go statystki czy pracowniczki planu, i to nawet na oczach ekipy; np. dotykał ich pośladków czy piersi. Zwykle bez reakcji otoczenia. Bagatelizowano: „To Gérard, po prostu”.

Jednak czasy się zmieniły. W 2020 r. francuskie organy śledcze postawiły mu zarzut gwałtu, którego miał się dopuścić dwa lata wcześniej na 22-letniej aktorce Charlotte Arnould. W kwietniu 2023 r. na łamach portalu Mediapart trzynaście innych kobiet zarzuciło mu molestowanie seksualne na planach filmowych w latach 2004-22. Do tego dochodzą pozwy dwóch kobiet zarzucających mu agresję seksualną.

Jesienią 2023 r. Depardieu zaprzeczył wszystkim oskarżeniom na łamach dziennika „Le Figaro”; stwierdził, że nigdy w życiu nie skrzywdził żadnej kobiety.

KOREAŃSKI SKANDAL | Wkrótce potem, w grudniu 2023 r., telewizja publiczna France 2 pokazała reportaż, w którym przypomniano wyprawę Depardieu do Korei Północnej w 2018 r. Miał tam „uczcić” 70-lecie powstania tego autorytarnego reżimu.

Na archiwalnym nagraniu widać, jak aktor napastuje sprośnymi odzywkami swoją koreańską tłumaczkę. W pewnym momencie Depardieu za cel wulgarnych żartów o charakterze seksualnym bierze też dziesięcioletnią dziewczynkę.

Film z Korei obejrzały miliony widzów. Większość była oburzona, ale nie zabrakło też obrońców aktora. Petycją na łamach „Le Figaro” wsparli go jego przyjaciele i inne postacie show-biznesu, jak aktor Pierre Richard, aktorka Emmanuelle Seigner, piosenkarka Carla Bruni (potem niektórzy szybko wycofali swoje poparcie). Z kolei artyści z młodszego pokolenia odpowiedzieli na to petycjami przeciw, jak to ujęli, „bezkarności” Depardieu.

OBRONA MACRONA | Głos zabrał także – i to dwukrotnie – prezydent. Najpierw Emmanuel Macron sprzeciwił się temu, co sam określił jako „nagonkę” na Depardieu, i nazwał go „geniuszem”, który „przynosi dumę Francji”. Powołał się na zasadę domniemania niewinności. Potem, w połowie stycznia, podtrzymał swoją obronę aktora, powtarzając ten ostatni argument. Macron nie zgodził się też z pomysłem, by odebrać Depardieu order Legii Honorowej, przyznany mu niegdyś przez prezydenta Jacques’a Chiraca.

Słowa Macrona wywołały burzę. – W pierwszej chwili wzięłam wypowiedzi prezydenta za fejk. Jak on mógł powiedzieć, że Depardieu to duma Francji? To tak, jakby bronił wieży Eiffla czy Panteonu – mówi „Tygodnikowi” Natacha Henry, francusko-angielska pisarka i ekspertka Rady Europy ds. przemocy seksualnej. – Niestety Macron został w tyle za naszą epoką. Nie rozumie sytuacji ofiar przemocy, ich strachu i odrzucenia – uważa Henry.Natacha Henry podkreśla, że prawo międzynarodowe, zwłaszcza konwencja stambulska (tzw. antyprzemocowa), wysuwa na pierwszy plan świadectwo ofiar agresji seksualnej, a zasady domniemania niewinności nie powinno się nadużywać do krycia sprawców. Henry jest skłonna tłumaczyć postawę Macrona kalkulacjami politycznymi: obrona Depardieu miałaby dać prezydentowi potrzebne mu w parlamencie głosy konserwatywnej prawicy.

KWESTIA ZASAD | Po 2017 r. fala ruchu #MeToo zmiotła we Francji innych idoli, traktowanych wcześniej jak „nietykalni”. Z racji skandali o podłożu seksualnym zniknęli z życia publicznego m.in. dawny „król” małego ekranu i prezenter Patrick Poivre d’Arvor czy Nicolas Hulot, także była gwiazda telewizji, w latach 2017-18 minister ds. ekologii.

Problem w tym, że wiele przestępstw nie trafia do sądu z powodu przedawnienia. Chociaż – to opinia Natachy Henry – wygląda na to, że francuska branża filmowa zaczęła brać na serio przemoc seksualną w swoim środowisku. Choć wciąż z trudem przebija się prawda, że „bogów ekranu” obowiązują te same zasady co wszystkich.