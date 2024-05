Aleksiej Diumin robi karierę na Kremlu: czy to on zostanie następcą Putina?

Grono doradców powiększyło się o jeszcze jedną ciekawą postać. Aleksiej Diumin, posiadający tytuł Bohatera Rosji i stopień generała pułkownika, ma doradzać Putinowi w kwestii przemysłu zbrojeniowego. Ta nominacja może okazać się kluczowa w szeregu najnowszych przetasowań kadrowych.

Diumin od wielu lat jest wymieniany jako potencjalny następca Putina, przez niego samego wybrany i faworyzowany. Pochodzi z rodziny wojskowych (ojciec był wojskowym lekarzem, dosłużył się stopnia generała). Skończył wojskowe szkoły. Jeszcze w czasach Borysa Jelcyna pracował jako członek grupy ochraniającej prezydenta podczas jego podróży. Gdy Putin został prezydentem, Diumin był oficerem Federalnej Służby Ochrony (odpowiadającej za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie). W okresie, gdy Putin był premierem (2008-2012), Diumin został jego osobistym adiutantem (sam Diumin dementuje te informacje, niemniej oficjalna nazwa jego funkcji nie jest najważniejsza, istotne jest to, że był blisko Putina, zna go od podszewki), towarzyszył mu podczas oficjalnych i nieoficjalnych podróży.

W annałach służby zapisała się barwna opowieść Diumina o tym, jak pewnej nocy do górskiej rezydencji prezydenta zakradł się niedźwiedź: „Miałem nocny dyżur, ochrona powiadomiła, że do domu zbliża się niedźwiedź. Pomyślałem, że to żarcik. Ale gdy podszedłem do drzwi, zobaczyłem wielkiego misia. Prezydent był na piętrze. Miałem przy sobie broń. Popatrzyliśmy sobie z misiem w oczy, on się trochę cofnął, otworzyłem drzwi i wystrzelałem cały magazynek pod nogi zwierzaka. Rano prezydent podziękował, że nie zastrzeliliśmy drapieżnika”. Ale Putin nie zawsze był obrońca przyrody, np. w 2010 r. wybrał się na polowanie na wieloryby; Diumin mu towarzyszył – gdy Putin celował do gigantycznego morskiego ssaka z arbaletu, Diumin trzymał go mocno w pasie. Takie opowiastki – autoryzowane i nieautoryzowane – budują legendę. Bliskość, zaufanie, pewność, opoka, na której można polegać.

Kolejne stopnie kariery Diumina to: zastępca naczelnika służby bezpieczeństwa prezydenta, dowódca sił specjalnego przeznaczenia (to ważny etap: Diumin kierował siłami specjalnymi, które odegrały ważną rolę w operacji aneksji Krymu, a także przeprowadził ewakuację z Ukrainy Wiktora Janukowycza), dalej: naczelnik sztabu wojsk lądowych, wiceminister obrony (na krótko). Od 2016 r. do czasu nominacji na prezydenckiego doradcę Diumin był gubernatorem obwodu tulskiego. Niewielki obwód o niewielkim potencjale, a jednak na Diumina kremlinolodzy spoglądali zawsze z zainteresowaniem – człowiek cieszący się zaufaniem władcy, lojalny, spokojny, niezamieszany w żadne dziwne układy i afery.

W czerwcu 2023 r. odegrał nie do końca jasną rolę przy negocjacjach z buntowszczykiem Jewgienijem Prigożynem, miał go ponoć przekonać, by zaniechał marszu na Moskwę. Czy tak było? Oficjalnego potwierdzenia brak. Diumin ma zasługi także jako obsługa sportowych marzeń Putina. W młodości uprawiał hokej na lodzie. Gdy Putin zapragnął spróbować swoich sił na lodowisku i brał udział w meczach tzw. Nocnej Ligi, Diumin uczestniczył w tych imprezach jako bramkarz.