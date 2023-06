Abp Grzegorz Ryś: Ewangelia pierwszego ołtarza

Zawsze przy pierwszym ołtarzu procesji Bożego Ciała czytana jest Ewangelia z 26. rozdziału św. Mateusza (Mt 26, 17-19. 26-29): „W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia? On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami”.

Warto uchwycić – wydawać by się mogło – niewielką, ale jednak chyba kluczową różnicę między słowami uczniów i słowami Jezusa. Uczniowie mówią o „spożywaniu” (grec. phágo) Paschy. Jezus mówi o „urządzeniu” Paschy. Użyte tu greckie słowo poiéo oznacza więcej, niż wyraża przekład, do którego nawykliśmy, a mianowicie: „czynić”, „zrobić”, „wykonać”, „popełnić”.

Jezus nie chce po prostu „spożyć” Paschy (jak czynił to przez trzydzieści...