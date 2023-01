Abakany w Tate Modern

Każdy splot nici i lin – to tytuł londyńskiej wystawy monumentalnych abakanów, tkanych rzeźb Magdaleny Abakanowicz. Kuratorzy wystawy, prezentując prace artystki z okresu od lat 50. do końca 80., podkreślili jej inspiracje wypływające z natury. Cała wystawa zdaje się być podróżą w głąb ludzkiego ciała. Artystka pozwala zajrzeć nam w jego szczeliny, przejścia między materią, stworzoną z tytułowej plątaniny nici i lin. Jest to pierwsza w Wielkiej Brytanii prezentacja prac Abakanowicz. Ranga i prestiż galerii Tate Modern potwierdza miejsce artystki wśród najwybitniejszych przedstawicieli sztuki nowoczesnej. Wystawa potrwa do 21 maja 2023 r. Potem odwiedzi Lozannę oraz Høvikodden w Norwegii. ©℗