Stracić złudzenie, że posiada się czas. Wcielić siebie.

SIMONE WEIL

Wszystko, co widzisz, szybko ulega zmianie i wnet zniknie. I zawsze miej w pamięci, ilu już zmian sam byłeś świadkiem. Świat – to zmiana, życie – tym, za co je bierzesz.

MAREK AURELIUSZ