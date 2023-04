Rosja: koniec projektu „Zwycięstwo”?

Fundamentem mitologii reżimu Putina była dotąd wiara w Pobiedę: zwycięstwo w „wielkiej wojnie ojczyźnianej 1941-1945”. Wypaczone fakty i interpretacje miały budować w Rosjanach przekonanie o prawie do wiecznych zwycięstw. Główne rytuały Pobiedy odbywały się 9 maja: na paradach prężyła muskuły „niezwyciężona rosyjska armia”, potem na ulice wychodził „Nieśmiertelny pułk”, a wieczorem puszczano fajerwerki.

Teraz najpierw ogłoszono, że defilady i inne imprezy związane z 9 maja nie odbędą się na Krymie i w obwodach graniczących z Ukrainą ze względów bezpieczeństwa. Potem przyszła pora na „Nieśmiertelny pułk”. Wymyśliło go w 2012 r. trzech dziennikarzy z Tomska: by upamiętnić swych dziadków, uczestników tamtej wojny, zaprosili do akcji mieszkańców i 9 maja tamtego roku przez Tomsk przeszło kilka tysięcy ludzi, niosąc portrety przodków. Akcja miała też przypomnieć, że wojna to...