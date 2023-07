Niemcy: AfD na fali wznoszącej

77 procent: tylu Niemców, pytanych na początku lipca przez ośrodek ­Infratest dimap o nastroje, uznało, że „sytuacja w kraju daje powód raczej do niepokoju”. Dopytani, co ich niepokoi, wymieniali: działania rządu i w ogóle polityków (z pracy rządu zadowolonych jest 23 proc.), wzrost cen i inflację, politykę w sferze klimatu i energii (w tym gronie są ci, dla których idzie ona za szybko, i ci, dla których rząd działa za wolno), imigrację, wojnę Rosji przeciw Ukrainie i rosnące poparcie dla Alternatywy dla Niemiec (AfD).W tym samym badaniu 20 proc. deklarowało, że chce głosować na AfD. To najwyższe poparcie sondażowe dla tej partii od jej powstania 10 lat temu. AfD wyprzedziła wszystkie partie rządzącej koalicji, w tym SPD kanclerza Scholza (18 proc.), i uplasowała się na drugiej pozycji – za opozycyjną chadecją (CDU/CSU), którą popiera 28 proc.

To kolejny ostatnio sukces AfD,...