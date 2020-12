Kościół w skrócie

INACZEJ

Ożywione dyskusje wzbudziła szopka ustawiona w tym roku na placu św. Piotra. Jej figury nie przypominają tradycyjnie przedstawianych postaci biblijnych. Ceramiczne rzeźby ponadnaturalnej wielkości i o awangardowych kształtach są dziełem artystów z miejscowości Castelli koło Teramo w Abruzji, która od kilku wieków jest ważnym ośrodkiem tego rzemiosła. Wykonano je w latach 1965–1975. Zainteresowanie wzbudza zwłaszcza postać astronauty.

WCZEŚNIEJ

W tym roku Pasterkę w bazylice św. Piotra w Watykanie papież odprawi już o 19.30 w Wigilię Bożego Narodzenia. Chodzi o to, by nieliczni zaproszeni uczestnicy mogli wrócić do swych domów przed 22.00, czyli przed godziną policyjną obowiązującą we Włoszech. Uczestnikom przy wejściu będzie mierzona temperatura. Będą rozmieszczeni w dużych odstępach i z obowiązkowymi maseczkami.

MNIEJ

Z danych zebranych przed pandemią w październiku 2019 r. wynika, że w stosunku do 2018 r. o 1,3 punktu procentowego spadła liczba uczestników niedzielnej mszy (z 38,2 proc. do 36,9 proc.), zaś liczba przystępujących do komunii zmalała o 0,6 punktu procentowego (z 17,3 proc. do 16,7 proc.). Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował nowy Rocznik Statystyczny.