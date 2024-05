Drogi kawałek podłogi. Czy deweloperzy naprawdę są wszystkiemu winni? [Tematy Tygodnika]

Ostatnim wynalazkiem są „mikroapartamenty” o powierzchni kilkunastu metrów, urągające logice i prawu budowlanemu, za to łatwiejsze do sprzedania na kredyt w sytuacji, gdy każdy metr kosztuje majątek. Formalnie nie są to mieszkania, ale nikt przecież nie sprawdza, co robią z lokalami klienci.