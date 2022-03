Czytaj wygodnie. Dwa sposoby jak korzystniej czytać „Tygodnik Powszechny”

Szanowne Czytelniczki i szanowni Czytelnicy,

w następstwie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę kryzys przeżywa także rynek produkcji papieru. Poza ograniczoną dostępnością problemem są kilkudziesięcioprocentowe „dopłaty energetyczne” do jego cen. Starając się zapewnić Państwu stały dostęp do pisma w drukowanej formie, jesteśmy zmuszeni tymczasowo podwyższyć cenę egzemplarza dostępnego w kiosku do 12 zł. Nie ulega natomiast zmianie cena PRENUMERATY pisma. Wykupienie dostępu do stale aktualizowanego serwisu TygodnikPowszechny. pl pozwoli Państwu pobrać wydanie także w formacie PDF. Licząc, że zostaniecie Państwo z nami – bo „Tygodnik” jest suwerenny dzięki Wam, Czytelniczkom i Czytelnikom

Jacek Ślusarczyk, dyrektor wydawnictwa, prezes zarządu

Oto dwa sposoby, jak można nie tylko wygodniej, ale też korzystniej czytać „Tygodnik Powszechny”:

Ofertę prenumeraty „ Tygodnika Powszechnego ” - której cena nie uległa zmianie - znajdziecie Państwo klikając w tym miejscu . Zostając prenumeratorką lub prenumeratorem, nie muszą Państwo już szukać nowych wydań w kioskach - przyjdą wprost do Państwa skrzynek pocztowych.

Zachęcamy także do wykupienia dostępu do serwisu TygodnikPowszechny.pl - można to zrobić klikając tutaj. Pozwoli to Państwu natychmiastowo czytać najnowsze numery pisma (co więcej, niektóre artykuły publikujemy w serwisie wcześniej niż w wydaniu papierowym). Ta opcja daje Państwu także dostęp do autorskiego serwisu reportera Wojciecha JAGIELSKIEGO „ Strona świata " oraz do ogromnego archiwum „ Tygodnika Powszechnego " . Dodatkowo wprowadziliśmy teraz możliwość czytania bieżących wydań w formacie PDF, który odzwierciedla wydanie papierowe pisma (można go znaleźć w zakładce Moje konto) - jeśli więc przywykli Państwo do takiej formy pisma, teraz możecie wygodnie czytać je dzięki wykupieniu dostępu do naszej strony.

