Czarnek nam nie zaszkodzi

Adam Zawisny w krótkim wywiadzie udzielonym „TP” stwierdził, że słowa ministra Czarnka o „ideologii edukacji włączającej” zaszkodzą tysiącom dzieci z niepełnosprawnościami. I że już dziś w wyniku „miękkich nacisków, nieprzyjaznej atmosfery, wykluczenia lub znęcania się, którego nauczyciele nie potrafią powstrzymać”, zwiększa się odsetek dzieci trafiających do szkół specjalnych w klasach 4-8. Słowa ministra są istotnie bzdurne, ale nie zaszkodzą nam, bo wiemy, co robimy.

Pracuję od kilkunastu lat w szkole podstawowej – ogólnodostępnej. Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego stanowią 5 proc. społeczności szkolnej. Są to dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawne intelektualnie oraz zagrożone niedostosowaniem społecznym. 99 proc. uczniów ze spektrum kończy szkołę z dobrymi wynikami. Niektórzy uczniowie zagrożeni niedostosowaniem, mający za sobą brak promocji do klasy wyższej i skończone 16 lat, są za zgodą rodziców i akceptacją ucznia kierowani do Centrum Kształcenia Ustawicznego do klasy siódmej, bo to szansa, że tam skończą szkołę podstawową i zdobędą umiejętności zawodowe. Nie pozbywamy się ich – dajemy szansę!