Borgi: tajemnicze DNA z niegościnnych miejsc

Świat pełen jest materiału genetycznego znajdywanego poza organizmami żywymi. Mamy na przykład wirusy – tych przedstawiać nie trzeba. Są też wiroidy – gołe fragmenty RNA, potrafiące infekować rośliny. Teraz dołączają do nich borgi. Nazwane tak za rasą obcych z serialu science fiction „Star Trek”, zostały odkryte w mrocznych, beztlenowych środowiskach, takich jak głębokie warstwy gleby czy jeziornych wód.

Każdy borg to długi kawałek DNA, zawierający funkcjonalne geny oraz fragmenty wskazujące, że mógłby się on samodzielnie kopiować. Podejrzewa się, że mogą to być pozostałości wirusów infekujących archeony – starożytne bakterie, wśród których są m.in. mikroorganizmy potrafiące żywić się metanem. Czy borgi pełnią w mikroekosystemach istotną rolę (np. regulując przemiany metanu i innych biogenów) – to się dopiero okaże. Po raz kolejny jednak uświadamiamy sobie, jak wciąż niewiele wiemy o biologii i genetyce najmniejszych mieszkańców Ziemi.©