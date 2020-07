Trzeba przyjmować Boga jednakowo we wszystkich rzeczach, nie więcej w jednej, a w innej – mniej, bo On jest taki sam we wszystkim.

MISTRZ ECKHART





Same rzeczy nie dotykają duszy, ale stoją na zewnątrz, niewzruszone. Źródłem zamętu jest wyłącznie wewnętrzny osąd.

MAREK AURELIUSZ