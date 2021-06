Festiwal Conrada

Od 2009 roku Fundacja Tygodnika Powszechnego wraz z Miastem Kraków oraz Krakowskim Biurem Festiwalowym organizujemy Międzynarodowy Festiwal Literacki im. Josepha Conrada. Jest to najważniejsze wydarzenie literackie w Polsce, uznawane i doceniane w całej Europie, na którym spotykamy się z pisarzami, literaturoznawczyniami, filozofami i artystkami z całego świata.

Ideą festiwalu jest zaangażowanie jak największej liczby osób w dyskusję o literaturze, sztuce i rzeczywistości widzianej oczami człowieka.

Festiwal Conrada został jedynym polskim zdobywcą EFFE AWARD 2019/20, trzecim w historii tej nagrody, w tym jedynym literackim. To kolejne, po nagrodach Writers Academy of Penguin Random House i – dwukrotnej – nominacji do nagrody Londyńskich Targów Książki, wyróżnienie dla Festiwalu na międzynarodowej arenie.

Festiwal Copernicus

Od 2014 roku, wraz z Fundacją Centrum Kopernika, organizujemy w Krakowie popularnonaukowy Festiwal Kopernika. Każda edycja festiwalu gromadzi gości z całego świata. Do tej pory w progach festiwalu powitaliśmy gości takich jak Semir Zeki, Paul Bloom, Paul Davies, Jerzy Vetulani, Charles Taylor, Jerzy Bralczyk, Elżbieta Tabakowska.

Festwiwal ma na celu promocję nie tylko nauki, ale także sztuki, literatury i kultury w przystępny dla uczestników sposób, oraz angażowanie ich w dyskusje na temat bieżących wydarzeń.

Każda edycja festiwalu opatrzona jest hasłem przewodnim, wokół którego toczą się dyskusje gości i uczestników wydarzenia. Hasłem tegorocznej edycji była wyobraźnia. Przeczytaj dodatek specjalny poświęcony Festiwalowi Copernicus:



