Burzliwe życie gwiazdy

Dla części astronomów ostatnie tygodnie były jak czuwanie na intensywnej terapii przy pacjencie, który zapadł na tajemniczą chorobę. Chory gasł w oczach. Dosłownie, bo zamiast tętna, ciśnienia czy EKG kluczowym wskaźnikiem była jego jasność. Pacjentowi nie można było mimo najlepszych chęci pomóc, choćby dlatego, że znajdował się 700 lat świetlnych od nas. Brutalna prawda jest taka, że wielu czuwających wcale nie życzyło mu wyzdrowienia. Liczyli na wyjątkowo spektakularny koniec.

Pacjent to Betelgeza. Czerwony nad­olbrzym z gwiazdozbioru Oriona. Od października 2019 do lutego 2020 r. gwiazda osłabła dramatycznie, tracąc aż jedną czwartą jasności i spadając z 9. na 21. miejsce w rankingu najjaśniejszych gwiazd na nocnym niebie. Betelgeza jest humorzasta, astronomowie są przyzwyczajeni do tego, że jej jasność waha się, ale nigdy dotąd, w ciągu stulecia precyzyjnych pomiarów, nie...