Żydowska Polska Walcząca: PREMIERA!

MAREK EDELMAN: W sytuacjach ostatecznych są możliwe dwie przeciwne postawy. Ta pierwsza to postawa kompromisu wieńczonego tragiczną rezygnacją. A druga – to postawa tak naprawdę szaleńca. Od czasu do czasu zastanawiamy się, dlaczego historia przyznaje rację szaleńcom.

Szukaj w miejscach z dobrą prasą lub zamów swój egzemplarz na zamowienia@TygodnikPowszechny.pl

Współwydawca: Fundacja Tygodnika Powszechnego

Główny Partner Wydania: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Partnerzy Wydania: Konrad Adenauer Stiftung | Friedrich Ebert Stiftung | Żydowski Instytut Historyczny | Festiwal Kultury Żydowskiej | Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi | Wydawnictwo Czarne | Stowarzyszenie Autorów ZAiKS