Żydowska Polska Walcząca

Trzymają Państwo w ręku wyjątkowe wydawnictwo. Nie tylko dlatego, że znajdują się w nim rozmowy z uczestnikami i potomkami uczestników powstania – a także teksty analizujących je historyków.

Jako pierwsi zobaczą w nim Państwo również reprodukcje zdjęć, które trafią na przygotowaną przez Muzeum POLIN wystawę „Wokół nas morze ognia”. Widać na nich twarze przechodniów patrzących na płonące getto. Widać detale budynków. Widać karuzelę.

Czesław Miłosz czy Jan Błoński – autor opublikowanego na łamach „TP” przed 36 laty głośnego eseju „Biedni Polacy patrzą na getto” – szukali słów, by uporać się z tamtym doświadczeniem. My, oprócz słów, mamy także pamięć – możemy ją ofiarować tym, którzy pod kwietniowym niebem

na cmentarzysku warszawskiej „Dzielnicy Północnej” ginęli w płomieniach, z bronią w ręku i bez,

przytuleni do najbliższych lub samotni.

(Fragment wstępu; Michał Okoński, Zygmunt Stępiński)

Grafika na okładce: Adam Walas // fragment powstającego w Warszawie na tzw. „patelni” (przy rondzie Dmowskiego) muralu związanego z rocznicą powstania

Redaktor prowadzący: Michał Okoński

Wśród autorów m.in.: Jan Błoński, Krystyna Budnicka, Marek Edelman, Barbara Engelking, Hanka Grupińska, Beata Chomątowska, Jerzy Turowicz, Czesław Miłosz, Hanna Krall, Dariusz Libionka, Michał Głowiński, Zuzanna Radzik, Jacek Leociak, Dariusz Stola, Paweł Śpiewak, Piotr Weis

Wydawca: Tygodnik Powszechny

Współwydawca: Fundacja Tygodnika Powszechnego

Partner główny:

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Partnerzy: