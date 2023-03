Zwykli święci

Piękna i tragiczna jest historia Ignacia Echeverríi, 39-latka, który w czerwcu 2017 r. na londyńskim moście uratował przed terrorystami kobietę, płacąc za to własnym życiem. Był Hiszpanem, prawnikiem, studiował i pracował w Londynie. Miał problemy z szefami, bo przepisy interpretował ściśle, czym utrudniał im życie. Zmieniał więc pracę. Ostatnio był zatrudniony w londyńskim oddziale HSBC jako analityk do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Napisano o nim, że nie był człowiekiem szczególnie utalentowanym, za to niebywale pracowitym. Na pewno był bardzo dobry w jeździe na deskorolce. Znakomicie pływał. Ale nie tylko to. Ignacio był człowiekiem wierzącym, jego wiara dopełniała się w codzienności. A teraz ma się niebawem rozpocząć jego proces beatyfikacyjny.

