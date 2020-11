Zuzanna Radzik felietonistką „Tygodnika Powszechnego”

Obecnie w „Tygodniku” można regularnie czytać felietony Wojciecha Bonowicza, Pawła Bravo, Jana Klaty, Doroty Masłowskiej, Stanisława Mancewicza i Andrzeja Stasiuka.

Do tego grona dołącza właśnie Zuzanna Radzik, teolożka i publicystka, która od 17 lat współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”. Studiowała na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Debiutowała na naszych łamach tekstem „Piwnice wciąż gniją” o księgarni Antyk, gdzie w podziemiach kościoła sprzedawano antysemickie publikacje.

Radzik zaangażowana jest w katolicki ruch feministyczny, wydała książki „Kościół kobiet” (2015) i „Emacypantki. Kobiety, które zbudowały Kościół” (2018). Na co dzień pracuje w Forum Dialogu, organizacji zajmującej się dialogiem polsko-żydowskim, której jest wiceprezeską.

Gdy podliczone zostały głosy, Kamala Harris, nowa wiceprezydentka USA, powiedziała: „Stoję na ich ramionach!”. Miała na myśli wszystkie pokolenia kobiet – czarnoskórych, Azjatek, białych, Latynosek, rdzennych Amerykanek – które przez ponad sto lat walczyły i poświęciły wiele, żeby zapewnić sobie i innym wolność, równość, sprawiedliwość i prawo do głosu. „Myślę dziś o ich zmaganiach, ich determinacji i sile ich wizji”. Bez nich naprawdę by dziś tam nie stała. Ale to nie portret Kamali umieściła na swoim profilu Leslie, moja koleżanka feministka i czarnoskóra katolicka teolożka. W stanie Georgia, gdzie mieszka, to 46-letnia Stacey Abrams jest bohaterką tych dni. Analityczna i strategiczna praca tej polityczki przed wyborami przyniosła Demokratom sukces.

