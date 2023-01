Zostać mnichem na jakiś czas

Warunki są trzy: musisz być mężczyzną, mieć od 18 do 30 lat i zgodzić się na życie, jakie prowadzą benedyktyńscy mnisi przez okres od sześciu do dwunastu miesięcy. Masz do wyboru dwanaście klasztorów na czterech kontynentach (możesz odwiedzić aż trzy). By wziąć udział w inicjatywie „klasztoru tymczasowego”, nie trzeba być katolikiem. Jak wyjaśnia jej inicjator, o. Tomasz Fässler z szwajcarskiego klasztoru w Einsiedeln, wielu młodych ludzi po szkole lub studiach robi sobie wolne, by przez jakiś czas podróżować lub pracować jako wolontariusze: „Chcieliśmy wyjść tej potrzebie naprzeciw”.

Zakwaterowanie i wyżywienie jest darmowe, ale benedyktyni nie płacą za wykonywaną w klasztorze pracę. W akcję włączyły się m.in. klasztory Montserrat w Hiszpanii, Sant’Anselmo w Rzymie, opactwo Dormition w Jerozolimie, Los Toldos w Argentynie czy Waegwan w Korei Południowej. Przez cztery lata funkcjonowania „klasztoru tymczasowego” skorzystało z niego trzynastu mężczyzn. Więcej informacji na stronie klosterzeit.org. ©℗