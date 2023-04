Zima nasza!

Wbrew obawom Europa przeszła zimę całkiem dobrze. Popyt na gaz spadł do rekordowo niskiego poziomu (za sprawą wyższych niż zwykle temperatur i oszczędności). Najbardziej we znaki dała się inflacja, ale zdaniem ekspertów będzie już spadać, dzięki malejącym cenom energii. Najwyższa jest na Węgrzech (w lutym 26 proc.), przy czym ceny żywności wzrosły aż o 46 proc. Rząd Viktora Orbána obarcza za to winą sankcje wobec Rosji. Ekonomiści sądzą, że winne są ­transfery ­socjalne Orbána przed wyborami w 2022 r. Na zdjęciu: parada w Budapeszcie z okazji 175. rocznicy węgierskiej Wiosny Ludów, 15 marca 2023 r. ©℗