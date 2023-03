Zgubione pióra

Nazywała się Robyn Harper. Pochodziła z Keewaywin, rezerwatu Odżi­buejów w północno-zachodnim Ontario, zamieszkałego przez 350 osób. W grudniu 2006 r. przyleciała do Thunder Bay nad Jeziorem Górnym, jakieś dwie godziny lotu na południe. Miała tu zacząć naukę w szkole średniej.

„Robyn należała do tych cichych, lubiła czytać książki, spędzać czas z rodzicami” – relacjonuje reporterka Tanya Talaga. Po ukończeniu nauki zamierzała wrócić do domu, by opiekować się niepełnosprawnym ojcem. W Thunder Bay zamieszkała w domu Bryana Kakegamica i Cheyenne Linklater, która jest siostrą jej matki. Bardzo się cieszyła z perspektywy nauki w Thunder Bay, bo do tej samej szkoły, Dennis Franklin Cromarty, wybierała się także jej najlepsza przyjaciółka Karla. Ale na Thunder Bay nie chciała zgodzić się jej matka Tina, bo wiedziała, że w ciągu kilku lat zmarło trzech uczniów tej szkoły. Robyn się...