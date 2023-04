Zboże z Ukrainy to wciąż nierozwiązany problem

Kierowcy podróżujący w ubiegły weekend autostradą A4 w kierunku granicy z Ukrainą mogli zobaczyć na przeciwnym pasie zmierzające na zachód sznury ciężarówek konwojowanych przez policję lub celników – tranzyt zboża odbywa się teraz pod ścisłym nadzorem.

Ogłaszając wznowienie przewozów, minister rolnictwa Robert Telus ręczył własną głową, że ani tona pszenicy czy kukurydzy wjeżdżającej teraz z Ukrainy nie pozostanie w Polsce. Uszczelnienie tranzytu to jednak łatwiejsza połowa zadania, jakie spadło na barki nowego szefa resortu. PiS obiecało rolnikom, że do żniw – czyli de facto w ciągu niecałych dwóch miesięcy – pozbędzie się z Polski również zbóż, które trafiły do krajowych magazynów, mimo że przekroczyły granicę jako ładunek tranzytowy. Poszkodowani plantatorzy mają też dostać dopłaty.

Minister Telus zapewnia, że „skoro sprowadziliśmy 17 mln ton węgla jesienią...