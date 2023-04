Zaufania za dwa procent

Co trzeci pracownik etatowy w Polsce (dokładniej 34,6 proc.) uczestniczył pod koniec 2002 r. w Pracowniczych Planach Kapitałowych, czyli trzecim, dobrowolnym filarze ubezpieczeń emerytalnych. Jeszcze nie podliczono, ilu z nas wypisało się z programu do 1 kwietnia, kiedy minął czas składania rezygnacji (kolejna okazja po temu będzie za cztery lata). W ostatnich dniach marca media w Polsce niemal obsesyjnie informowały, do kiedy można składać wypowiedzenia i jak to zrobić. Bagatelizowano za to sens oszczędzania w PPK i jego potencjalne korzyści (w uproszczeniu: do każdych 100 zł odłożonych z pensji niemal drugie tyle dokładają razem państwo i pracodawca).

Trudno o lepszy dowód na klęskę: nie samych PPK, ile promującego ten program państwa, któremu obywatele boją się powierzyć choćby 2 proc. ­pensji. Jednocześnie trudno się temu dziwić po skandalu, jakim było ogłoszone 10 lat temu przez poprzedni rząd uwłaszczenie ZUS na oszczędnościach gromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych. ©℗