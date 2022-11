Zastaw się, a postaw. Bukmacherka w Polsce

Na początek postawiłem sobie trudny cel: zapytać Zbigniewa Bońka, czy zmienił zdanie w ważnej sprawie. Zadanie dlatego trudne, że w zgodnej opinii osób dobrze poinformowanych „Zibi” pierwszą publiczną ekspiację ma dopiero przed sobą.

„Silne uzależnienie od bukmacherki to mit” – powiedział w grudniu 2014 r., a więc dwa mundiale temu, ówczesny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”. Doczekał się krytyki części środowiska – w tym napisanego przez publicystę tego samego dziennika Rafała Steca felietonu „Boniek twarzą świata myślącego mamoną”.

Zadzwoniłem więc do „Zibiego”, by zapytać, czy może chce się z tego zdania wycofać. W końcu dwa mundiale to sporo – także w sprawie bukmacherki wiele się od wtedy zmieniło.

Mundial, czyli premia

Również – tak powiedzieliby legaliści – na lepsze. Jeszcze w roku 2014 firma Roland Berger...