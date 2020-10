Zapraszamy

W ramach tegorocznej edycji Festiwalu Conrada zaprezentujemy dyskusje na temat literatury z udziałem pisarek i pisarzy z całego globu. Mam nadzieję, że ich refleksje pozwolą nam lepiej ­zrozumieć źródła problemów współczesnego świata. ­Właśnie taka literatura – w krytyczny i angażujący sposób komentująca rzeczywistość – interesuje nas najbardziej. Właśnie taką literaturę pragniemy Wam przybliżać.

Opowieści prowadzą nas w strony, w które sami nigdy byśmy się nie zapuścili, czynią widzialnymi zjawiska, które na co dzień umykają naszej uwadze, uczą nas patrzeć inaczej – w przenikliwy i empatyczny sposób. Ale sama literatura również potrzebuje naszej atencji. Powstaje bowiem w określonych warunkach i mają na nią wpływ przeróżne mechanizmy społeczne, polityczne i ekonomiczne. Ludzie, którzy ją współtworzą, borykają się z licznymi problemami, których rozwiązanie będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy wspólnie podejmiemy namysł nad ich przyczynami.

Literatura to książki oraz ich autorki i autorzy, ale pole literackie, w którym książki powstają, jest niezwykle złożoną strukturą społeczną. Składa się z wielu instytucji, których pracownicy odgrywają istotne role w procesie wydawniczym. Pisarkom pomagają redaktorzy, redaktorom – korektorzy. Potem tekst trafia do składaczy i wreszcie do drukarzy. A są jeszcze ilustratorki, projektanci okładek, tłumaczki, promotorzy, księgarze, bibliotekarki, organizatorzy wydarzeń literackich, krytyczki i blogerzy… By uczynić tę potężną grupę widzialną, postanowiliśmy zorganizować Kongres Książki, który będzie towarzyszył tegorocznej edycji Festiwalu Conrada.

Podczas debat i branżowych warsztatów będziemy zajmować się problemami pojawiającymi się w polu literackim, dążąc przy tym do wypracowania narzędzi, które posłużą do ich rozwiązania. Kilka przykładów. Przedstawimy modelowe umowy dla pisarek i pisarzy, które będą zabezpieczały ich interesy. Zastanowimy się, w jaki sposób przygotować program wydawniczy i jak uwzględnić w nim oczekiwania nie tylko czytelników, ale także księgarzy, bibliotekarzy, nauczycieli i animatorów czytelnictwa. Wskażemy projekty literackie wspierane przez samorządy miejskie, a także określimy priorytety dla metropolii ubiegających się o tytuł Miasta Literatury UNESCO.

Kongres Książki ma na celu dialog między różnymi środowiskami, przede wszystkim między twórcami i wydawcami, a także wszystkimi, którzy są zaangażowani w tworzenie książki. Bez tego dialogu literatura nie może się rozwijać. Naturalną przestrzenią dla takiej rozmowy jest Festiwal Conrada. Bądźcie z nami już w przyszłym tygodniu.