Zamach na premiera Słowacji: Robert Fico został postrzelony, jego obrażenia są poważne i mogą zagrażać życiu

Napastnik został obezwładniony na miejscu ataku i ujęty przez policję. Według słowackich mediów jest mężczyzną w wieku ok. 70 lat i strzelał z legalnie posiadanej broni krótkiej. Ustępująca prezydentka Zuzana Čaputová, która sama wielokrotnie otrzymywała groźby śmierci, potępiła atak na premiera. „Jestem zszokowana. Robertowi Ficy życzę w tej krytycznej chwili wiele siły, by doszedł do siebie” – powiedziała.

Peter Pellegrini – bliski współpracownik Ficy, który obejmie urząd prezydenta w czerwcu – uznał atak za bezprecedensowe zagrożenie dla słowackiej demokracji. Potępiły go też wszystkie znaczące siły polityczne na Słowacji. Jest za wcześnie by mówić o politycznych skutkach postrzelenia szefa rządu, jednak Słowacja jest silnie spolaryzowanym krajem i wydaje się, że retoryka polityków koalicji rządzącej może się jeszcze zaostrzyć.

Artykuł aktualizowany