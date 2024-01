Zabicie czarownicy. Co obejrzeć na VoD

Historia na podstawie książki non-fiction autorstwa Pauline Guény przemknęła u nas nie tak dawno przez kinowe ekrany bez większego rozgłosu – na szczęście możemy dziś nadrobić tę zaległość. „Noc 12 października” Dominika Molla jest bowiem filmem nie o tym, kto zabił, ale jak to możliwe, że mógł nim być właściwie każdy z licznego grona przesłuchiwanych mężczyzn. A tytułowej nocy na jednej z ulic górskiego miasteczka spalono żywcem dziewczynę.

Adres URL dla Zdalne wideo

NOC 12 PAŹDZIERNIKA – reż. Dominik Moll. Francja/Belgia 2022. HBO Max, Player, Play Now, tv smart

Twórca filmów „Harry, twój prawdziwy przyjaciel” (2000) czy „Tylko zwierzęta nie błądzą” (2019) sięga po znaną formułę policyjnego śledztwa, by pokazać, jak siła stereotypu wpływa na postrzeganie sprawy i pcha ją w ślepy zaułek. Dwóch gliniarzy z Grenoble, jeden młodszy, pełen zapału, drugi zmęczony, po przejściach, na każdym kroku zderzają się z wyobrażeniami na temat seksualności i przemocy. Czy zamordowana Clara „była łatwa” i „lubiła łobuzów”, czy może w związkach wolała „proste układy”? Kto jest bardziej podejrzany: zdradzany po cichu partner, niedoszły kochanek, damski bokser z wyrokiem czy ciemnoskóry raper odgrażający się w piosenkach, co zrobi swojej flamie?

Bohaterów dzieli tutaj wyraźnie różnica pokoleniowa i nic dziwnego, że to żółtodziób Yohan (Bastien Bouillon), a nie sfrustrowany nieudanym małżeństwem i policyjną rutyną Marceau (Bouli Lanners) obsesyjnie angażuje się w wyjaśnienie makabrycznej zagadki.

Nawiązując do autentycznych wydarzeń z 2016 roku Moll tworzy kino przeźroczyste i rzeczowe, lecz dyskretnie poszerza konteksty zbrodni. Zastanawia się np., dlaczego to kobiety najczęściej padały (i nadal padają) ofiarą podpaleń – czyżby wszystkie, z definicji i podświadomie, były traktowane jako wnuczki czarownic? Nie jest więc chyba przypadkiem, że w trakcie śledztwa błąka się po ekranie kot, zazwyczaj czarny. Niektórzy wierzą, że przynosi pecha, choć największym pechem – zauważa z goryczą przyjaciółka zamordowanej – było to, że była kobietą. I że ośmielała się traktować seks w taki sposób, jaki kobietom ciągle jeszcze nie uchodzi.