Zabawy z ogniem

Setki tysięcy zezwoleń na pracę, które Polska w ostatnich latach przyznaje regularnie osobom spoza UE, ugodziły rykoszetem w partię władzy. Sprawiły, że nowy wymiar zyskał pomysł Jarosława Kaczyńskiego, planującego w dniu wyborów referendum na temat mechanizmu wymuszającego na państwach członkowskich Unii przyjęcie pewnej liczby imigrantów. Opozycja zarzuca PiS, że sam po cichu sprowadza tłumy przybyszów, by potem szczuć na nich Polaków i obwiniać Unię.

Czy temat imigracji ma szansę być jednym z decydujących w kampanii, tak jak to było w 2015 r.? Cyniczne założenie, że da się na fali niechęci do ludzi z Azji i Afryki dopłynąć pomyślnie do wyborów, jest ryzykowne. Nie zmienia to faktu, że problem istnieje, a Polska nie jest przygotowana na harmonijne przyjęcie tysięcy ludzi z całego świata, gdyż nasz rząd nie prowadzi spójnej polityki migracyjnej, ograniczając się jedynie do...