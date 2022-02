Smaki: Wymiary umiaru

Taki przynajmniej „kamień milowy” znajduje się w założeniach nowej świetlanej strategii unijnej „Pokonać raka”. Przez kilkanaście miesięcy polityka zdrowotna kojarzyła się tylko z koronawirusem, ale nie zmienia to faktu, że Unia wyznaczyła sobie niedawno taki cel. Pokonać raka. Śmiała obietnica. Ktoś mógłby nawet pomyśleć, że to tylko takie mydlenie oczu, żeby wydębić więcej pieniędzy na projekt. A może raczej pycha, uboczny skutek bycia u władzy, ta diabelska siła zdolna wielkich rzek zawracać bieg. Dziś w Unii za dużo mają do powiedzenia Zieloni, więc zamiast przekierować Dunaj do Bałtyku, próbuje się wtłaczać rzekę ludzi w różne kanały biegnące donikąd.

