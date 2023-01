Wyjście ewakuacyjne

Nowy rok i nowe powody do (lekkiej) irytacji: półsen i bezkształt towarzyszące kilku poświątecznym dniom sprzyjają dobrej, skutecznej pracy jak żadne inne (to chyba to samo zjawisko, które powoduje, że łatwiej się skupić wcześnie rano albo późno w nocy). Tymczasem wraz z pierwszym pracującym dniem nowego roku wkrada się napięcie, obawa przed pośpiechem. Piotr Skrzynecki słusznie mawiał, że pośpiech poniża, niestety bywa on również zaraźliwy. Mimowolnie oddajemy się wówczas tym śmiesznym i daremnym ruchom pozorowanym, być może zakładając, że skoro kto inny się spieszy, to widocznie jest do czego. Ten pośpiech to rodzaj zaczadzenia szkodliwym miazmatem – sprawia, że można żyć w iluzji ­robienia czegoś istotnego i niecierpiącego zwłoki, podczas gdy jest to na ogół tylko nerwowe trzepotanie i gest ­znanego ze starego mema „dramatycznego pieska ­preriowego”.

Jestem na siebie zła,...