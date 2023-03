Wyjść z zamknięcia

Mariusz dokładnie pamięta tamten moment, gdy zdał sobie sprawę, że może mieć depresję. Nazywa go „dniem, w którym usiadł”.

Żeby zrozumieć, co się wtedy wydarzyło, trzeba poznać bliżej Mariusza. 36-letniego singla, którego życie skupiało się na pracy. Kochał swoją pracę, dawała mu spełnienie. Nie miał problemu z zostawaniem po godzinach, jeśli tego wymagała sytuacja. Mariusz kocha też sport, jest aktywny od dziecka. Puchary i medale z okręgowych mistrzostw lekkoatletycznych do dzisiaj stoją na jego półce obok dyplomu berlińskiej uczelni i zawodowych certyfikatów. Są tak samo ważne. Mariusz lubi też dobrze wypić, więc kolejną półkę zajmują drogie alkohole. – Do picia trzeba mieć głowę i portfel – mówi z uśmiechem, i dodaje, że po doświadczeniach ostatnich tygodni już wie, że on ma tylko portfel, bo głowę stracił.

Czego Mariusz nie lubi? Rozmów o uczuciach, lekarzy i ...