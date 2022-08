Wspomnienie o ciepłej wodzie w kranie

Ostatnia awantura w sprawie literatury prędko ucichła. Jak zresztą każda wywołana z dowolnego powodu. Te marne ścichnięcia zawsze martwią, że oto malowniczo wściekli, tak prędko się wypalamy i gaśniemy. Szkoda. Przykre. Bo kultura i sztuka – o które nam tu bezustannie idzie – są przecież zawsze żywe i warte każdego kwiku-krzyku. One istnieją, dzieją się, a literatura – zważmy – się pisze, czasem wręcz pisze się sama. A najlepiej, by spierali się ci, którzy ją rozumieją, z tymi, którzy jej nie rozumieją. Tak by było najpiękniej dla naszej kultury, jałowe spory bowiem zawsze ją wzbogacały.

Czy – jak tu ponuro siedzimy – mamy do kogoś pretensje, że czegoś w literaturze nie rozumiemy? Że coś nas w książkach przerasta? Że jakiś rozmiar literacki na nas nie pasuje? Że jesteśmy – do diaska – za chudzi bądź za grubi na jakiś tom lub tomik? Że czasem, przewracając stronice – dla...