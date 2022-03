Wojna to praca na cały etat. Korespondencja z zachodniej Ukrainy

Tablice kierunkowe przy drogach zasłonięto szóstego dnia wojny. Niedługo po tym, gdy w znajdującym się niedaleko magazynie gazu ziemnego ochroniarze znaleźli urządzenie do naprowadzania rakiet wroga.

Technika techniką, ale gdy już do niej przychodzi, wojna toczy się analogowo. Ta wybuchła 24 lutego. W czwartek. Wtedy do miejscowego sztabu zgłosili się pierwsi ochotnicy. W piątek ustalili, jak współdziałać z regularną armią. W sobotę i niedzielę podzielili się na dyżury, bo obrońca niewyspany to obrońca marny. W poniedziałek powstały kolejne posterunki.

Dziś jest wtorek, dzień zakrywania znaków. Trzeba sprawić, żeby Rosjanie, jeśli tu dotrą, musieli na skrzyżowaniach pytać o drogę.

GDY WPROWADZA LUDZI Z ZEWNĄTRZ, Ihor Szewczyk wchodzi do swojego gabinetu jako pierwszy i odwraca dokumenty, które leżą na biurku, niezadrukowaną stroną do góry. Jako...