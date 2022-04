Wieś cała we łzach

W 1989 r. w budynku Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa trwa remont. Na śmietniku ląduje część archiwum. Stare, zakurzone papiery tylko przeszkadzają. Po co one komu? Może lepiej je wyrzucić na śmietnik?

W latach 90. XX wieku nowi właściciele pałacyku w Rudnie (w okresie PRL należał do PAN, w nim także mieściło się archiwum Towarzystwa) chcą się pozbyć zalegającej makulatury. Wynoszą dokumenty do nieogrzewanej komórki. Dla spokoju przykrywają je folią. Nie za bardzo ich obchodzi, z czym mają do czynienia. Nie wiedzą, że dzięki tym archiwom „powstały klasyczne dzieła socjologii” – jak napisała wiele lat temu prof. Krystyna Szafraniec.

W 2002 r. resztki zgniłych i zagrzybionych dokumentów zostają załadowane na ciężarówkę i przewiezione do Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Po wysuszeniu zbiór liczący 900 tys. rękopisów zawęził się do zaledwie kilkunastu tysięcy. Jest...