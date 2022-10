Wiara miliardera

Trzystu pięćdziesięciu ośmiu – tylu mieszkańców liczy wieś, której nazwa od dwóch lat jest na ustach Polaków. Wszystko za sprawą billboardów, które można spotkać w niemal każdym mieście. Fundacja Nasze Dzieci – Edukacja, Zdrowie, Wiara, podpisująca swoje plakaty „Kornice”, wydała tylko w czerwcu i lipcu tego roku ponad 26 mln zł na kampanie outdoor­owe. Wiemy to dzięki portalowi Wirtualnemedia.pl, który dotarł do badań zrealizowanych dla Kantar Media. Nie znajdziemy raportów i sprawozdań finansowych na stronie samej fundacji. Rejestr KRS również milczy. Skąd mała wiejska fundacja czerpie finanse do działań na skalę, która niedostępna jest nawet dla największych NGO-sów? Wystarczy spojrzeć na adres. Przy ul. Spacerowej 4 w Kornicach mieści się nie tylko lokal Fundacji Nasze Dzieci, ale również główny zakład jednego z największych producentów okien PVC w Europie. Łączy je również osoba...