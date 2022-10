Ważna informacja dla użytkowników aplikacji Tygodnik Powszechny w systemie Android

Szanowni Państwo,

Mamy ważną informację. W związku ze zmianami w sklepie Google Play, od 1 listopada nie będzie możliwe zakupienie numeru lub subskrypcji „Tygodnika Powszechnego” w naszej aplikacji Tygodnik Powszechny. Aplikacja będzie niewidoczna w sklepie Google Play, natomiast u osób które mają ją zainstalowaną, będzie nadal działała – będzie można czytać zakupione numery, nie będzie można natomiast kupić w aplikacji nowych – dotyczy to telefonów z systemem Android.

Co można zrobić? Jedną z dwóch rzeczy. Pierwszą polecamy: mogą Państwo założyć konto na stronie www.TygodnikPowszechny.pl i tam kupować dostępy do swojego ulubionego tygodnika. Zaleta tego rozwiązania jest taka, że uzyskują Państwo dodatkowo dostęp do wszystkich archiwalnych numerów pisma z ostatnich lat (a więc nie tylko do tych, które wykupili Państwo w aplikacji) i do nowych tekstów Wojciecha Jagielskiego czy rekomendacji VoD Anity Piotrowskiej, publikowanych wyłącznie na www.TygodnikPowszechny.pl. Dodatkowo wspierają Państwo wydawcę, bo pomijają Państwo pośrednika, jakim jest Google, pobierającego wysoką prowizję za każdy zakup.

Druga możliwość: mogą Państwo zachować aplikację i kupować nowe numery i subskrypcje przez stronę e.TygodnikPowszechny.pl – będą one widoczne w aplikacji i dostępne. W tej opcji jednak ryzykują Państwo, że jeśli aplikacja zostanie z jakiegoś powodu odinstalowana z urządzenia, nie będzie możliwe ponowne jej zainstalowanie (nadal możliwe będzie jednak czytanie pisma przez „kiosk webowy” e.TygodnikPowszechny.pl).

Ponadto informujemy, że aplikacja nie będzie dalej rozwijana, co oznacza, że w pewnym momencie (w jak odległym w czasie, trudno dokładnie określić) przestanie działać. Tym bardziej zachęcamy więc do lektury „Tygodnika Powszechnego” na stronie – dostępnej także w wersji mobilnej – www.TygodnikPowszechny.pl. Dostęp mogą Państwo wykupić pod adresem www.TygodnikPowszechny.pl/Sklep (uwaga, wymagać to będzie założenia konta na stronie – nie jest ono tożsame z kontem w aplikacji, które mogli Państwo posiadać). Jeśli mają Państwo wykupioną prenumeratę w aplikacji, bez opłat przyznamy Państwu dostęp tej samej długości, co subskrypcja w aplikacji; co więcej, dodamy nawet 10 dni (a więc dwa kolejne numery) dostępu w prezencie. W sprawie włączenia dostępu prosimy o kontakt pod adresem kontakt@tygodnikpowszechny.pl

Jesteśmy Państwu wdzięczni za to, że z nami jesteście. „Tygodnik” jest suwerenny dzięki Wam!

„Tygodnik Powszechny”