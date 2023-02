W środku Państwa Środka. Chiny według Weroniki Truszczyńskiej

Nie chcemy testów, chcemy wolności” – krzyczą manifestujący na szanghajskich ulicach. Jest listopad 2022 r. Między demonstrantami przemyka dziewczyna o różowo-blond włosach. To youtuberka Weronika Truszczyńska. Blokady policyjne odcięły ją od domu. Kiedy już uda jej się bezpiecznie tam dotrzeć, wrzuci na Instagrama przestrogę dla innych obcokrajowców: nie włączajcie się w protesty, bo po pierwsze grozi to deportacją, po drugie to woda na młyn dla propagandy, że manifestacje są wzniecane przez obcą agenturę.

Truszczyńska mieszka od kilku lat w Szanghaju. Jej filmy na temat chińskiej kultury, języka i życia codziennego zgromadziły prawie 390-tysięczną publikę. Jest też współprowadzącą podkastu „Mao powiedziane” o współczesnych Chinach. Niedawno ukazała się jej książka „Oswoić smoka”. W Polsce wartościowych pozycji na temat Państwa Środka nie brakuje, żeby wymienić tylko „Chiny...