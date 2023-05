W niedzielę tureckie wybory stulecia

W Migrosie kupujesz? – mężczyzna w średnim wieku zerka na moje siatki z zakupami. – Naprzeciwko jest Bim, ja tylko tam chodzę. No i A101 – wymienia nazwy okolicznych dyskontów, tłumnie odwiedzanych przez Turków, którzy od kilku lat solidnie muszą zaciskać pasa, bo kontrowersyjny pomysł prezydenta na krajową ekonomię doprowadził do drastycznego spadku wartości liry i gigantycznej, zdaniem niezależnych ekonomistów grubo przekraczającej 100 proc., inflacji.

Zagaduję o to, ale tylko macha ręką. – Byle do wyborów! – rzuca podbiegając do miejskiego autobusu, który już miał ruszać z przystanku.

ERDOĞAN MOŻE WYGRAĆ DZIĘKI TURKOM ŻYJĄCYM W NIEMCZECH

Łukasz Grajewski: Większość Turków żyjących w Niemczech popiera tureckiego prezydenta. Kim są...