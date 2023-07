W Izraelu chrześcijanie są prześladowani

Opluwanie, dewastowanie kościołów i cmentarzy, ataki słowne i fizyczne – to codzienność księży i zakonnic w Jerozolimie. Od początku roku stołeczni chrześcijanie coraz częściej padają ofiarą przemocy ze strony żydowskich ortodoksów. Choć ataki względem chrześcijan nie są w Jerozolimie nowością, księża i działacze na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego dostrzegają bezpośredni związek między ich intensyfikacją i dojściem do władzy nacjonalistycznego rządu z szeroką reprezentacją środowisk ortodoksyjnych, co ma oznaczać większe przyzwolenie na zachowania nacjonalistyczne, ksenofobiczne i skierowane przeciw wyznawcom innych religii.

Problem szeroko komentują izraelskie media. W reportażu Kanału 13 izraelskiej telewizji reporter Yossi Eli przebrany za franciszkanina na własnej skórze doświadcza agresji ze strony m.in. ortodoksyjnych dzieci, a nawet żołnierza. Przewodniczący...