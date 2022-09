W cieniu białych krów

Spotkaliśmy się w kawiarni w nowej dzielnicy Teheranu. Nie było łatwo, Iran to szkoła cierpliwości, nie tylko dla artystów. Najpierw przez dwa miesiące reżyser Behtasz Sana’iha nie odpowiadał na wiadomości na żadnym komunikatorze. Będąc już w Teheranie, postanowiłem spróbować po raz ostatni – zadzwoniłem do dyrekcji Irańskiego Festiwalu Filmowego, tam bez najmniejszego problemu podali mi jego numer telefonu. Umówiliśmy się już na następny dzień, bo chwilę później miał zaplanowany lot do Paryża. Wielki, trochę misiowaty facet o szczerym i dobrym spojrzeniu. Przyjemności skończyły się jednak szybko, kiedy powiedział: – Nie nagrywaj tej rozmowy.

Spiąłem się tak, że nawet nie wyjąłem notesu. Behtasz Sana’iha, twórca filmów nagradzanych w świecie, jest w zasadzie nieznany w swoim kraju. Pytałem tam o niego wiele osób z dużych miast, ale nawet oni nie kojarzyli. Sana’iha wyjaśnił mi...