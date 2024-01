Uważano go za jednego z najciekawszych młodych ukraińskich poetów. Pożegnanie z nim na kijowskim placu Niepodległości zamieniło się w koncert

***

Po majdanie Niepodległości niesie się z mikrofonu głos któregoś z bliskich Maksyma. Przypomina jego prośbę: „Jeśli będzie mój pogrzeb, odpalcie na nim jakiś kawałek z mojej playlisty”.

No to odpalają. Choć nie z playlisty, ale na żywo, bo na pogrzebie zjawił się gitarzysta. Po majdanie niesie się zimnofalowy ton gitary basowej, od którego robi się jeszcze zimniej.

Ktoś zaczyna czytać wiersz. Ten dziś słynny, bo napisany dwa dni przed śmiercią:

Moja głowa toczy się od okopowej pozycji do pozycji

jak kłąb suchych chwastów

albo piłka

moje ręce oderwane

porosną na wiosnę fiołkami

moje nogi

rozwleką sobaki i koty

moja krew

zafarbuje świat nową czerwienią

paleta barw Pantone: ludzka krew

moje kości

pochłonie ziemia

utworzą szkielet

mój przestrzelony automat

zardzewieje

biedniutki

moje rzeczy na zmianę i ekwipunek

oddadzą kolejnym rekrutom

ale szybciutko przyjdzie wiosna

żeby nareszcie

rozkwitnąć

fiołkami

***

Po przeciwnej stronie tłumu niż Iwanna stoi Sasza. Sasza Gliadelow, lat 67, fotograf, od kilku dekad dokumentujący konflikty od Czeczenii po Karabach. A teraz wojnę w ojczystym kraju. Zmarznięte oko przyciska do aparatu. Był znajomym Maksyma.

– Wiesz, „geniusz” to szczególne słowo. Ale Maks... On był bardzo obdarzony, utalentowany. Jego poezja była mocna. O życiu i śmierci. Zwłaszcza o śmierci. Ale to chyba jeden z najważniejszych tematów dla poetów – opowie Sasza następnego dnia, rozsiadając się w swoim cieplutkim mieszkaniu. – Relacja ze śmiercią jest ważna. Nie możesz udawać, że ciebie to nie dotyczy, że to daleko. Śmierć jest blisko ciebie. A kiedy już to wiesz, jesteś wolny. Masz wolność, żeby żyć, żeby kochać.

Milczenie. I dalej: – Dwa razy w czasie tej wojny czyjaś śmierć przyprawiła mnie o płacz. Histeryczny, długo nie mogłem go powstrzymać. To nie wstyd – płakać. Nawet Achilles płakał nad ciałem przyjaciela.

Milczenie. – Spójrz, w przedpokoju wisi wydruk zdjęcia. To żołnierz, którego sfotografowałem we wrześniu 2019 r. w czasie akcji bojowej pod Awdijiwką. Spędziłem tam parę dni, robiłem mnóstwo zdjęć tego chłopaka. Był piękny jak rzeźba. Rok temu byłem w Charkowie, zbierałem się do spania, gdy zadzwonił mój przyjaciel: „Sasza, tamten chłopak od karabinu maszynowego, Andrij, nie żyje. Zbierał naszych poległych chłopaków. Nadepnął na minę i poległ”. Przeraźliwie się rozpłakałem.

Milczenie. – A drugi raz teraz. Czytałem wiersze Maksyma i płakałem.