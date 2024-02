USA: zapobiegnięto atakowi chińskich hakerów

„Hakerzy przygotowywali się do siania chaosu i wyrządzania realnych szkód obywatelom USA. Gdy Chiny zdecydują, że nadszedł czas na uderzenie, nie skupią się wyłącznie na celach politycznych czy wojskowych” – mówił Wray. Jego zdaniem do takiego ataku może dojść w przypadku zaostrzenia konfliktu o Tajwan. Szef FBI podkreślał, że amerykańską cyberobronę należy jak najszybciej wzmocnić. „Gdyby wziąć każdego cyberagenta i analityka FBI, a ich pracę skoncentrować wyłącznie na zagrożeniu ze strony Chin, chińscy hakerzy nadal mieliby przewagę liczebną nad personelem cybernetycznym FBI co najmniej 50 do 1” – powiedział.

To, co zrobili chińscy hakerzy, jest – zdaniem przewodniczącego komisji Mike’a Gallaghera – „odpowiednikiem umieszczania bomb na amerykańskich mostach, stacjach uzdatniania wody i elektrowniach”: „Te działania nie przynoszą żadnych korzyści ekonomicznych. Nie ma żadnego uzasadnienia dla gromadzenia danych wywiadowczych poza jedynym celem, jakim jest przygotowanie do zniszczenia amerykańskiej infrastruktury, co nieuchronnie doprowadziłoby do chaosu, zamieszania i potencjalnie dużej liczby ofiar”.