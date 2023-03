Uchodźcy mają płacić za pobyt. A jeśli nie zdołają?

Rozstawiane polowe łóżko, niewielka szafka, jedna duża torba. Ewentualnie – ale tylko przy pojedynczych pryczach – kotara częściowo odgradzająca przestrzeń tych kilku metrów kwadratowych od dziesiątek takich samych łóżek, poustawianych w kilkudziesięcio- metrowe rzędy.

Ersatz domu i intymności to nadal, rok po wybuchu wojny, rzeczywistość mieszkańców jednego ze zbiorowych miejsc pobytu uchodźców w Krakowie. Ale też dziesiątek podobnych miejsc w Polsce.

Od marca mieszkańcy takich punktów muszą częściowo płacić za swój pobyt. Zwolnieni z opłat będą seniorzy, kobiety w ciąży, matki z co najmniej trójką dzieci i osoby niepełnosprawne. A także – i właśnie na niejasność tego kryterium narzekają najbardziej samorządowcy – „osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej”. Co jeśli ktoś, powołując się na ów przepis, odmówi uiszczenia opłaty?

Osobny problem to brak pomysłu, co dalej z podobnymi miejscami. W takich punktach – bywa, że non stop na tych samych kilku metrach kwadratowych – przebywa nadal ponad 80 tysięcy uchodźców. Niektórzy tkwią w nich od roku.©℗