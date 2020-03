„Tygodnik Powszechny” ma 75 lat

W styczniu nasi Prenumeratorzy otrzymali jubileuszowy prezent. „Jerzy Turowicz. Książka do pisania”, przygotowany we współpracy z wydawnictwem Austeria, to ilustrowany notes z archiwalnymi fotografiami i fragmentami tekstów wieloletniego redaktora naczelnego pisma.

„Jerzy Turowicz. Książka do pisania”

– To dziwne uczucie, obchodzić 75. urodziny będąc o wiele lat młodszym niż „Tygodnik”. Z wyjątkiem ks. Adama Bonieckiego, redaktora-seniora, wszyscy, którzy „Tygodnik Powszechny” tworzą na co dzień, są od pisma dużo młodsi – mówi Jacek Ślusarczyk, wydawca „Tygodnika”. – Wielu z nas to ludzie w okolicach trzydziestki. Dla każdego z nas jubileusz „Tygodnika” to osobiste święto, nasze osobiste urodziny.

Do obchodów roku jubileuszowego włączamy „Moc kobiet” – nasze wydanie specjalne z wyborem najlepszych tekstów o kobiecych sprawach. Więcej na powszech.net/mockobiet.

Zachęcamy do posłuchania podkastu ze spotkania TrzePak w warszawskim Nowym Teatrze, z udziałem Justyny Bargielskiej, Justyny Dąbrowskiej, Michała Okońskiego i Zuzanny Radzik, który promował „Moc kobiet”.

Podkast Powszechny „Moc kobiet” do wysłuchania tutaj>>>

Od lutego, dzięki współpracy ze stowarzyszeniem DeFacto, „Tygodnik Powszechny”, jest dostępny dla osób niewidomych i słabowidzących! Więcej informacji na powszech.net/dostepny

11 marca ukazało się specjalne wydanie jubileuszowe „TP Historia. Raport z przyszłości”, które zabiera Czytelników w podróż do roku 2045 – czyli roku stulecia „Tygodnika”.



„Raport z przyszłości” - nowe wydanie „Tygodnika Powszechnego - Historia”

Autorzy „Raportu…” przewidując przyszłość, sięgają do danych i badań dostępnych już dzisiaj. „Wyruszyliśmy w przyszłość, by zbadać, co wyrosło z dzisiejszych procesów politycznych, demograficznych, klimatycznych, kulturowych czy religijnych – czytamy w edytorialu. – Doświadczyliśmy przekleństwa nieśmiertelności. Ujrzeliśmy świat, w którym przynależność religijna stała się istotniejsza od państwowej. Budowaliśmy nowe wersje siebie w rzeczywistościach wirtualnych. Przechadzaliśmy się po Puszczy Białowieskiej, w której młode żubry są celem polowań pytonów. Przejęliśmy kontrole nad umysłem (na razie) kota. Więcej na powszech.net/raport

18 marca ukazało się wydanie „Tygodnika Powszechnego” z jubileuszową winietą – numer 12. w roku 2020, a 3689. w całej historii pisma!



„Tygodnik Powszechny” nr 12

Wszystkich Przyjaciół i Czytelników zapraszamy we wtorek, 24 marca o godz. 17 do indywidualnej modlitwy w domu. O tej porze ksiądz Adam Boniecki odprawi Mszę Świętą w intencji „Tygodnika Powszechnego”.

– Przy okazji tej rocznicy chcemy przyjrzeć się nie tylko nam samym, ale przede wszystkim tym, którzy są wokół nas i dzięki którym działamy, czyli naszym Czytelnikom – mówi Maja Kuczmińska, dyrektor promocji i członkini zarządu „TP”. –Dlatego pracujemy nad nową, przyjazną stroną internetową, którą uruchomimy w tym roku. Przygotowujemy także nową ofertę prenumeraty uwzględniającą ofertę łączoną: wydania papierowego i cyfrowego.

Na początek czerwca planowany jest pierwszy publiczny pokaz filmu dokumentalnego o ks. Adamie Bonieckim w reżyserii Aleksandry Potoczek, którego producentem jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.

Od 7 do 11 lipca „Tygodnik” po raz kolejny zagości ze swoją Strefą Dialogu na Slot Art Festival w Lubiążu (Więcej o festiwalu na: slot.art.pl).

Także tegoroczna uroczystość wręczenia Medalu św. Jerzego będzie włączona w obchody jubileuszu „Tygodnika”.

– Świętujemy ten jubileusz radośnie, w serdecznej wspólnocie z Czytelnikami, wiernymi i wypróbowanymi przyjaciółmi pisma. z nich to czytelnicy młodzi, którzy sięgnęli po nasze pismo niedawno. Nasi Czytelnicy od 75 lat trwają w sztafecie pokoleń, w sztafecie która jest także naszym udziałem, redaktorów i wydawców pisma – dodaje prezes Jacek Ślusarczyk. - Wszystkim naszym Czytelnikom, Współpracownikom, Autorom, Darczyńcom, Protektorom serdecznie dziękujemy i, także sobie, życzymy 100 lat!

To właśnie dzięki Państwu obchodzimy 75-lecie. Bądźcie z nami!

„Tygodnik Powszechny”

