Trudny czas dla ochrony zdrowia

Politycy PiS w ostatnich latach (ale również teraz w Sejmie) przekonują, że dzięki decyzjom rządów z ostatnich ośmiu lat nakłady na zdrowie wzrosły dwukrotnie, a uchwalona w 2017 roku ustawa gwarantuje ich dalszy wzrost. Ksiądz Józef Tischner z pewnością zaliczyłby te twierdzenia do trzeciej kategorii prawd: nakłady wzrosły realnie (czyli jako odsetek PKB o ok. 0,6-0,7 punktu procentowego w stosunku do roku 2015), a ustawa po raz pierwszy zadziała realnie w przyszłym roku, gdy budżet państwa przekaże do NFZ niemal 9 mld zł – wcześniej dotacja podmiotowa, przewidziana w tejże ustawie (zwanej 7 proc. PKB na zdrowie) wynosiła okrągłe zero złotych. Mamy więc w teorii 6,2 proc. PKB na zdrowie, ale jest to tischnerowska „g… prawda”.

Minister Izabela Leszczyna z godną pochwały szczerością zabrała w tej sprawie głos na poświęconym ocenie projektu ustawy budżetowej posiedzeniu Komisji Zdrowia: „Zawsze ubolewałam nad tym, i tu się nic nie zmieniło, że odnosimy się w tej ustawie do PKB sprzed dwóch lat. To nie jest uczciwe, bo mieszamy w głowach opinii publicznej. Wszyscy myślą, że jest tak fajnie, bo mamy już 6 czy 7 proc. PKB, a faktycznie takiego poziomu nie mamy”.

Jakie są perspektywy na najbliższe lata? Rząd Donalda Tuska dodatkowych 100 mld zł oczywiście nie znajdzie – bo żaden rząd nie byłby w stanie ich znaleźć w tak krótkim horyzoncie czasowym – ale ostatnie dni przyniosły dla zdrowia pozytywne sygnały. Pula środków publicznych, zaplanowana jeszcze przed świętami na ok. 192 mld zł, zwiększyła się o ponad 3 mld zł dzięki wetu prezydenta Andrzeja Dudy do ustawy okołobudżetowej. Riposta rządu, który przesunął pieniądze z dotacji dla mediów publicznych na wsparcie leczenia dzieci (onkologia i psychiatria) to najlepszy skutek uboczny decyzji głowy państwa.