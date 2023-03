Trinity idzie pod młotek

Ma prawie 4 metry wzrostu, ok. 67 mln lat i składa się z blisko 300 kości, które należały do trzech osobników kultowego Tyrannosaurus rex, odnalezionych między 2008 a 2013 r. Trinity to trzeci szkielet króla dinozaurów, jaki zostanie zlicytowany. I pierwszy, który postawi stopę w Szwajcarii – ojczyzną tego gada była Ameryka Północna. Organizatorzy aukcji, która odbędzie się w kwietniu w Zurychu, ostrożnie szacują, że Trinity jest wart od 5 do 9 mln dolarów. W 1997 r. kości Sue sprzedano za 8,4 mln dol., a w 2020 r. Wydział Kultury i Turystyki w Abu Zabi potajemnie nabył Stana, najbardziej kompletny szkielet tego gatunku (zachowało się ok. 70 proc.) za 31,8 mln dol. ©℗