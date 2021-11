Tomasz Stawiszyński nowym felietonistą „Tygodnika Powszechnego”

Powie ktoś, że ideał moralnej doskonałości albo powszechnej równości to jednak coś innego niż ideał czystości rasowej. Czy rzeczywiście? Jeżeli prawdą jest, że różnicę pomiędzy doskonałym światem wyobraźni a niedoskonałą rzeczywistością zniwelować pozwala wyłącznie przymus bezpośredni – kwestia treści wydaje się drugorzędna, przemocowe jest tutaj bowiem samo to pomieszanie porządku pojęć i porządku rzeczy. Historia najnowsza dobitnie to ilustruje” – pisze Stawiszyński w swoim pierwszym felietonie na łamach pisma. Kolejny felieton już za 2 tygodnie.

Tomasz Stawiszyński – eseista i filozof, znany m.in. z anteny Radia TOK FM, gdzie prowadzi w soboty Sobotni Magazyn Radia TOK FM, Godzinę filozofów i Kwadrans Filozofa, autor książek „Potyczki z Freudem. Mity, pokusy i pułapki psychoterapii”, „Co robić przed końcem świata” oraz „Ucieczka od bezradności”.

Od lat zajmujący się popularyzowaniem filozofii, pisał m.in. na łamach Dziennika, Newsweeka, Przekroju. Od 2016 roku prowadzi również – ostatnio wspólnie z dr. Pawłem Boguszewskim, neurofizjologiem z Instytutu Nenckiego PAN – spotkania filozoficzne w Teatrze Powszechnym w Warszawie, organizowane pod egidą fundacji Strefa Wolnosłowa.

Twórca podkastu „Skądinąd”.

- „Tygodnik Powszechny” to pismo, które było i jest jednym z fundamentów mojej formacji intelektualnej. Jedna z nielicznych w polskich mediach przestrzeni, gdzie uprawia się głęboką refleksję nad współczesnością, wolna od stadnych antagonizmów i wojen tożsamościowych. Czuję się zaszczycony, że będę mógł regularnie pojawiać się na łamach Tygodnika - mówi Stawiszyński.

- Naszego nowego felietonistę cenimy za niezależność poglądów i jasność ich formułowania. Już wielokrotnie był obecny na naszych łamach, a teraz cyklicznie będziemy mogli się przekonać, jak myślenie wyzwala. Zbyt wiele jest przecież wokół nas „spraw nie do pomyślenia”. Na pewno pomyśli o nich Tomasz Stawiszyński - mówi Piotr Mucharski, redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”.

